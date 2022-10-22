Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Власти Соединённых Штатов хотят ограничить цены на нефть из России до не более чем $60 за баррель. Об этом 22 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации последних, Вашингтон опасается установления низкой предельной цены на российскую нефть, так как это будет способствовать резкому росту цен на чёрное золото в мире, однако в то же время.

Также указывается, что в Белом доме считают, что более высокая предельная цена не будет способствовать официально заявленной цели США по лишению России доходов от продажи нефти.

При этом отмечается, что американские власти надеются, что названное ограничение цен на нефть из России буде способствовать её сохранению на мировом рынке, так как цены на бензин в США растут на фоне приближающихся промежуточных выборов в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил о плане распродать оставшуюся часть нефтяного резерва страны до конца 2022 года и начать пополнение запасов, чтобы сдержать цены на топливо перед выборами.