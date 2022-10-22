Кампала, 22 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Вспышка лихорадки Эбола в Уганде находится под контролем и должна закончиться к концу 2022 года, сообщило на своем сайте министерство информации республики.

(сс) UNMEER Борьба с вирусом Эбола

В стране зарегистрировано 65 случаев заболевания, в том числе 27 — с летальным исходом. В стране распространен суданский штамм вируса. Для борьбы со вспышкой Эболы в центральной части Уганды правительство ввело трехнедельный карантин.

Карантинные меры включают ночной комендантский час, ограничения на передвижение, а также закрытие развлекательных и религиозных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предложил Уганде свою помощь в борьбе с лихорадкой Эбола.