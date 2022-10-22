Джакарта, 22 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. По меньше мере 133 летальных исхода от последствий острой почечной недостаточности среди детей зарегистрировано с января в Индонезии, заявил индонезийский министр здравоохранения Буди Гунади Садыкин 22 октября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Ранее сообщалось о 74 умерших детях. Всего с начала года в стране выявлен 241 факт заболевания острой почечной недостаточностью. По словам министра, большинство пациентов — дети до пяти лет.

Садыкин отметил, что в 102 пробах лекарственных сиропов, которые давались несовершеннолетним, обнаружены следы опасных веществ — этиленгликоля, диэтиленгликоля и бутилового эфира этиленгликоля.

Органы здравоохранения Индонезии временно запретили продажу и назначение всех лекарств на основе сиропов. Глава ведомства также сообщил, что состояние некоторых детей улучшилось после того, как из Сингапура было получено и протестировано противоядие.

Он добавил, что власти закупят дополнительное количество указанного препарата для распространения по всей Индонезии.