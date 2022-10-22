Пекин, 22 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая (КПК) завершился 22 октября в Пекине. Заключительное заседание съезда состоялось под председательством генерального секретаря КПК Си Цзиньпина.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

На закрывающем съезд заседании делегаты утвердили резолюции по докладу ЦК КПК 19-го созыва и по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) 19-го созыва. Кроме того, была принята резолюция о внесении поправок к уставу партии. Все документы были приняты единогласно.

В заключительном заседании XX съезда 2,3 тысячи делегатов со всей страны, которые представляют 96,7 миллиона членов КПК. Делегаты избрали новый состав ЦК КПК и ЦКПД.

Первый пленум ЦК КПК 20-го созыва состоится 23 октября, он назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро. Также ожидается переизбрание лидера КНР Си Цзиньпина на третий срок в качестве генерального секретаря КПК.

Напомним, юбилейный XX съезд КПК открылся в Пекине 16 октября, заседания проходили по 22 октября включительно.