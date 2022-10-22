Татарстан, 28 марта, 2003, 15:25 — ИА Регнум. Сегодня в Набережных Челнах состоится открытие первого в Республике Татарстан музея экологии и охраны природы, созданного на средства Общества охраны природы Набережных Челнов и Экологического фонда РТ. Музей экологии будет состоять из 5 крупных отделов: флора, фауна, насекомые, почвы и минералы. Экспонаты для будущего музея ученые собирали в течение 4 лет, для чего были организованы экспедиции в заповедники, природные заказники и национальный парк "Нижняя Кама".

Музей экологии и охраны природы - это музей нового типа, музей-агитатор, ведущий целенаправленную работу по охране природы и пропаганде экологических знаний среди широких слоев населения. В музее уже создано несколько тематических экспозиций. Например, на экспозиции "Симфония лета" представлена коллекция бабочек и жуков, населяющих Татарстан. Экспозиция "Звуки Земли" рассказывает об уникальных видах птиц и животных, обитающих на Земле. В музее продолжается строительство диорамы коллекции птичьих гнезд. Сотрудники музея проводят общеобразовательные и тематические лекции по экологии и биологии на темы "Город и экология", "По страницам Красной книги" и другие.

Идея создания такого музея принадлежит Розе Ачамовой. Кроме того, руководительница музея уже 25 лет возглавляет Общество охраны природы Набережных Челнов, а также занимается экологическим образованием и воспитанием школьников своего города. Под ее руководством одними из первых в республике набережночелнинские школьники в дни летних каникул стали заниматься очисткой берегов малых рек и родников.