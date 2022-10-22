Лиссабон, , 07:19 — REGNUM Премьер-министр Португалии Антониу Кошта намерен с помощью строительства трубопровода, который соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой, превратить Португалию в поставщика собственного «зелёного» водорода. Об этом 21 октября сообщает телеканал SIC.

Антониу Кошта Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кошты, планы, связанные с «зелёным» водородом, имеют в виду «не просто его транспортировку с использованием порта Синиш».

Антониу Кошта «Перед нами стоит гораздо более серьёзный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведённый нами газ».

Португальский лидер подчеркнул, что новый проект трубопровода экономически значительно выгоднее для страны, чем отменённый проект MidCat по доставке в Европу газа из Алжира. Переход Европы на возобновляемые источники энергии будет осуществляться несколько десятилетий, и в течение которых Португалия «может выгодно использовать геостратегическое положение порта Синиш, находящегося ближе всего к США, Нигерии и другим странам — поставщикам газа».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Португалии, Испании и Франции встретятся 8 и 9 декабря в Испании, чтобы согласовать проект «коридора зелёной энергии», который приходит на смену проекту MidCat.

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