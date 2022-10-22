Ташкент, , 06:22 — REGNUM На складе, принадлежащем министерству обороны Узбекистана, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Взрыв (сс) Rachealmarie

По предварительным данным, взрыв произошел около 04:55 по местному времени (02:55 по московскому). Сведений о пострадавших или погибших не приводилось. Другие подробности тоже не сообщались. По факту взрыва на военном складе уже началось расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в ливийском городе Мисурате произошел взрыв на оружейном складе. Сведений о пострадавших не приводилось.