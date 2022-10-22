Москва, 22 октября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Новый водовод для жителей города Ровеньки Луганской Народной Республики возвели специалисты Министерства обороны России, сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Новый трубопровод обеспечит жителей города Ровеньки централизованным водоснабжением», — рассказали в российском Минобороны.

Уточняется, что общая протяженность водовода составила более 40 километров. Также для обеспечения местных жителей водой военные построили и насосную станцию. Специалистам пришлось преодолеть две реки, а также автомобильные и железные дороги. При этом семь километров водовода проходят по скальным породам.

Ранее воду в Ровеньки подавали с Молодогвардейской насосной станции, расположенной в 40 километрах от города. Из-за изношенности сетей в городе нередко фиксировались проблемы с подачей воды.