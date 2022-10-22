Лондон, , 01:46 — REGNUM Более ста депутатов от Консервативной партии Великобритании готовы поддержать кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака в борьбе за должность главы британского правительства после ухода Лиз Трасс, передает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

Лондон. Великобритания Марина Захарова © ИА REGNUM

Источники утверждают, что конкурентом Сунака в борьбе за пост может стать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По их данным, Джонсона готовы поддержать 67 консерваторов. Пока об официальном участии в выборах объявила глава палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт. Ей удалось заручиться поддержкой лишь 18 депутатов.

Телеканал отмечает, что депутаты-консерваторы могут выдвинуть свои кандидатуры для выборов премьер-министра до 24 октября. Им необходимо заручиться поддержкой не менее 100 голосов депутатов из Консервативной партии. Сейчас в нижней палате британского парламента заседают 357 консерваторов.