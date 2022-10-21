Вашингтон, 22 октября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена добиться введения лимита стоимости российской нефти в $60 за один баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Власти США хотят установить лимит стоимости барреля российской нефти в районе $60. Эта стоимость выше, чем обсуждалось ранее», — указывает агентство.

Уточняется, что ранее американские власти рассматривали возможность введения потолка цены на российскую нефть от $40 до $60 за баррель. В Белом доме считают, что такой стоимости будет достаточно, чтобы покрыть стоимость производства нефти, а также продолжать экспорт энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз собрался перенести обсуждение вопроса о введении потолка цен на импорт российских энергоносителей. Отмечалось, что среди стран — членов ЕС нет единого мнения по этому вопросу. Ряд государств считает, что при введении потолка цен Россия просто прекратит поставки энергоносителей в Евросоюз.