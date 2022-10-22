Минск, 22 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Представители «Полка Калиновского» встретились с руководством литовского Сейма. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба белорусского нацистского формирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Общение состоялось в Киеве, куда прибыла делегация литовских парламентариев во главе с вице-спикером Сейма Паулюсом Саударгасом и руководителем комитета нацбезопасности литовского парламента Лауринасом Кащюнасом. Также на встрече присутствовал сопредседатель парламентской группы дружбы с Литвой Верховной Рады Игорь Гузь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько депутатов киевского режима встретились с представителями «Полка Калиновского». Со стороны депутатов прозвучала фраза о том, что полк для них — легитимный представитель белорусского народа.