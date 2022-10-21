Лондон, 21 октября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы побороться за 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга. Об этом 21 октября сообщает издание ESPN.

Pixabay.com «Челси»

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал «Барселоне» около 65 миллионов евро за трансфер де Йонга, однако «сине-гранатовые» требовали не менее 75 миллионов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле полузащитник провел 683 минуты.