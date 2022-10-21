Нью-Йорк, США, , 23:51 — REGNUM Авторы сериала «Ведьмак» начали работу над сценариями четвёртого и пятого сезонов шоу. Об этом 22 октября сообщает портал Redanian Intelligence.

Ведьмак Цитата из т/с «Ведьмак». 2019. США, Польша

Издание отметило, что третий сезон «Ведьмака», съёмки которого завершились в сентябре 2022 года, уже перешёл в стадию постпроизводства. Предполагается, что съёмки продолжения сериала начнутся «после лета 2023 года», то есть после премьеры 3-го сезона.

По имеющейся информации, команда сценаристов осталась прежней. В неё вошли: шоураннер (главный продюсер) сериала Лорен Хиссрич, Майк Островский, Таня Лотиа, Рэй Бенджамин, Трой Дэнджерфилд, Хейли Холл, Хавьер Грилло-Марксуах и Мэтью Д' Амбросио.

Напомним, пока онлайн-кинотеатр Netflix не назвал дату премьеры третьего сезона «Ведьмака». Ожидается, что она состоится летом 2023 года.

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