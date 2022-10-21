Приштина, Сербия, 21 октября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Лидер косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай 21 октября провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти.

OSCE Parliamentary Assembly Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай стал единственным из трех лидеров оппозиции Косово, принявшим приглашение Курти.

После встречи Харадинай заявил, что встреча была «содержательной» и была посвящена диалогу Косово и Сербии, а также подчеркнул, что соглашение между Косово и Сербией должно получить «печать» США.

Напомним, Курти пригласил оппозиционных лидеров на встречу после визита специального представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара в Косово, в ходе которого американский дипломат посетовал на несогласие правительства Курти пойти на уступки Вашингтону.