Харадинай встретился с премьером Косово после визита спецпредставителя США
Приштина, Сербия, 21 октября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Лидер косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай 21 октября провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай стал единственным из трех лидеров оппозиции Косово, принявшим приглашение Курти.
После встречи Харадинай заявил, что встреча была «содержательной» и была посвящена диалогу Косово и Сербии, а также подчеркнул, что соглашение между Косово и Сербией должно получить «печать» США.
Напомним, Курти пригласил оппозиционных лидеров на встречу после визита специального представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара в Косово, в ходе которого американский дипломат посетовал на несогласие правительства Курти пойти на уступки Вашингтону.