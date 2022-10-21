Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Тегерану не следует рассчитывать на лучшие условия ядерной сделки, чем те, что уже были предложены ранее. Об этом заявила 21 октября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном по итогам переговоров в Вашингтоне.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

Она отметила, что предложения мирового сообщества по иранской ядерной программе были сделаны по результатам очень продолжительных переговоров.

«Иран пока их не принял, хотя было ясно сказано, что лучшего проекта уже не появится. Поэтому решение остаётся за Ираном, и ему следует принять то, что было предложено«, — сказала она.

Колонна напомнила, что в сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Франции Эммануэль Макрон встречался с иранским президентом Эбрахимом Раиси. По её словам, в ходе этой встречи иранская сторона не продемонстрировала готовности принять предложения по ядерной сделке.