Тетово, Северная Македония, 21 октября 2022, 23:13 — REGNUM В полиции македонского города Тетово 20 октября сообщили об обнаружении полиэтиленового пакета, в котором было около 10 килограммов наркотика.

Нет наркотикам
Нет наркотикам
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, найденный наркотик был направлен на экспертизу.

Наркотик был найден на дороге, соединяющей поселок Дреновец с деревней Герме. Предпринимаются меры по выяснению обстоятельств и полному документированию дела.

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