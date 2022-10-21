Полиция Македонии сообщила об обнаружении большой партии наркотиков
Тетово, Северная Македония, 21 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В полиции македонского города Тетово 20 октября сообщили об обнаружении полиэтиленового пакета, в котором было около 10 килограммов наркотика.
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Нет наркотикам
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, найденный наркотик был направлен на экспертизу.
Наркотик был найден на дороге, соединяющей поселок Дреновец с деревней Герме. Предпринимаются меры по выяснению обстоятельств и полному документированию дела.