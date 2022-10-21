Нью-Дели, 21 октября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Индия провела успешное испытание новой баллистической ракеты средней дальности наземного базирования «Агни-Прайм», сообщает 21 октября издание Times of India со ссылкой на источники в индийском военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Новая твердотопливная ракета наземного базирования способна нести ядерный боезаряд и поражать цели на дальности до двух тысяч километров.

По информации издания, испытательный пуск был произведен 21 октября с полигона на побережье индийского штата Одиша.

Отмечено, что это уже третий пуск «Агни-Прайм», предыдущие испытания проходили в июне и декабре 2021 года.

«В ходе испытательного полета ракета преодолела максимальную дальность, и все цели испытания были выполнены. Это третье подряд успешное лётное тестирование ракеты «Агни-Прайм», подтвердившее её надёжность», — цитирует издание слова одного из представителей министерства обороны Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Индия располагает целым семейством ракет «Агни» с дальностью поражения целей от 700 до 5000 км.