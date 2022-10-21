Аяччо, Франция, 21 октября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. 21 октября в Аяччо на «Стадионе Франсуа Коти» футбольный клуб «Аяччо» в матче 12 тура французской Лиги 1 сезона 2022/23 встретится с «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Стартовые составы команд:

«Аяччо»: Бенжамен Леруа, Мохамед Юссуф, Седрик Авинель, Умар Гонсалес, Юссуф Коне, Матье Котадер, Винсент Марчетти, Сирий Байала, Юсеф Беллаили, Мунаим Эль Идрисси, Бевик Муссити-Око.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Хуан Бернат, Норди Мукиэле, Марко Верратти, Ренату Санчеш, Фабиан Руис, Карлос Солер, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в десяти турах французской Лиги 1 сезона 2022/23, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.