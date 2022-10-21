Нижний Новгород, , 21:31 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в правительстве региона.

Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл Kremlin.ru

Глава Русской православной церкви в первую очередь посетил город Лукоянов.

Также стало известно о том, что патриарх Кирилл 22 октября проведёт богослужение в кафедральном Александро-Невском соборе в Нижнем Новгороде.

А 23 октября он отправится в Дивеево, где примет участие в освящении Благовещенского собора в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре.

Отметим, что изначально приезд Патриарх Московский и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область был запланирован на 30 июля 2022 года. Однако его визит отложили почти на три месяца, сославшись на «обстоятельства, требующие его присутствие в Москве».