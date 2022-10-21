Париж, , 21:40 — REGNUM На парижском аукционе Christie’s продана рукопись сценария фильма «Презрение» франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара. Об этом сообщает издание Le Progres.

Жан-Люк Годар Gary Stevens

Лот ушел за 302,4 тысячи евро. Рукопись насчитывает 59 страниц, написанных вручную, и 24 машинописных листов с правками Годара.

Напомним, фильм «Презрение» вышел в 1963 году. Главные роли в киноленте исполнили Мишель Пикколи, Брижит Бардо и Фриц Ланг.

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