Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Минкультуры РФ отменило Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

«В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене», — заявили в министерстве. Предполагалось, что мероприятие пройдет с 10 по 12 ноября 2022 года.

Напомним, последний раз Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил в 2019 году. В 2020 и 2021 годах его не проводили из-за пандемии коронавируса.