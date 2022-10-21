Москва, , 19:01 — REGNUM В Министерстве культуры России считают «абсолютно логичным» исчезновение с афиш государственных учреждений имён покинувших страну деятелей культуры, заявили 21 октября журналистам в пресс-службе ведомства.

Министерство культуры РФ © Михаил Макаров

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши», — заявили в министерстве.

В Минкультуры подчеркнули, что «этот запрос идёт прежде всего от общества», и власти «не могут и не должны его игнорировать».

Как пояснили в пресс-службе, министерство получает большое число обращений от граждан, которых «возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений».