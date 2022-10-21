Улан-Батор, , 18:33 — REGNUM Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назначил Томорбаатара Аюурсайхана на пост министра труда и социальной защиты.

Флаг Монголии

Новый министр Томорбаатар Аюурсайхан — член парламента от правящей Монгольской народной партии родился в 1975 году.

Окончил университеты в Турции, Японии Южной Корее и Монголии. По специальности экономист. В 2012–2013 годах он занимал должность губернатора района Чингэлтэй в Улан-Баторе. В 2016 году избран членом Великого Государственного Хурала (парламента) от Монгольской народной партии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября министр труда и социальной защиты Даваажанцангийн Сарангэрэл была отправлена в отставку после оскорбительные высказывания в адрес бедных.

26 сентября Даваажанцангийн Сарангэрэл в ходе дискуссии, организованной Министерством труда и социальной защиты, назвала людей, доходы которых ниже уровня прожиточного минимума, «людьми от подошвы». Монгольские пользователи соцсетей негативно отреагировали на эти слова, потребовав от министра уйти в отставку. 27 сентября прошел митинг с требованиями отставки.