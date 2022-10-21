Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на должность заместителя руководителя своей администрации Ольгу Аришину, освободив её от должности главы комитета по по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Правительство Санкт-Петербурга Ольга Аришина

Об этом вечером 21 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Полномочия главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности временно будет исполнять Михаил Соболев. Ранее он занимал должность зампредседателя этого комитета Смольного.

Напомним, что ранее Беглов освободил от занимаемой должности председателя комитета по инвестициям Романа Голованова. Он стал советником губернатора.