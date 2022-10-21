Вашингтон, 21 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. ВВС США установили новый двигатель на транспортный самолёт LC-130, оснащённый лыжными шасси, чтобы повысить возможности в Арктике и Антарктиде. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает The Defense Post.

U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Howard Blair Самолёт C-130 Hercules

Отмечается, что новый установленный двигатель оборудован восьмью воздушными винтами, когда у старого — четыре.

По словам представителей 109-го авиационного крыла ВВС США, оснащённый лыжами LC-130 иногда сталкивается с проблемами при взлёте с обледенелых поверхностей из-за большой нагрузки.

«Разница — это то, к чему нам определенно нужно приспосабливаться, но она улучшает наши возможности и делает нас более эффективными», — отметил пилот ВВС США Патрик Ньютон.

Издание утверждает, что в дополнение к увеличению крутящего момента при взлёте новый двигатель более лёгок в техническом обслуживании. Двигатель также повышает топливную экономичность, позволяя операторам летать дальше с меньшим расходом топлива и быстрее взлетать в Арктике и Антарктике.

«Двигатель включает в себя модернизированный компрессор и улучшенные турбины, что позволяет добиться значительных улучшений и экономии средств как при обслуживании, так и при эксплуатации», — сказал старший мастер-сержант 109-го авиакрыла ВВС СШАДжаред Нарди.

РанееИА REGNUM сообщало, что самолёт специального назначения ВВС США CV-22 Osprey «вытащили» из отдалённого арктического природного заповедника в Норвегии, где судно потерпело крушение в начале августа.

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