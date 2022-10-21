София, , 15:02 — REGNUM Болгария может вступить в зону Шенгенского соглашения не позднее декабря текущего года, поскольку на сегодняшний день София выполнила для этого все необходимые условия. Об этом, как передает БТВ, заявил 21 октября заместитель министра иностранных дел Болгарии Костадин Кодабашев журналистам.

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По словам Коджабашева, в ближайшее время болгарские власти «окончательно докажут Западу свою способность быть частью единой европейской таможенной и паспортной системы».

«Мы получили положительный отклик из Брюсселя относительно работы болгарской пограничной полиции и таможни, — отметил, в частности, он. — Нет никаких сомнений, что София будет представлена в Шенгене уже через полтора месяца».

Других подробностей чиновник не сообщил.

Напомним, 20 октября Нидерланды выступили против интеграции Болгарии и Румынии в зону Шенгенского соглашения, предусматривающего отмену пограничных и таможенных проверок в рамках государств-членов ЕС.