Сеул, , 14:33 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин и его первый заместитель Чо Хён Дон провели 21 октября встречу с заместителем министра иностранных дел по дипломатическим вопросам Омана Халифой аль-Харти, с которым обсудили пути укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД Южной Кореи выразил благодарность оманскому правительству за поддержку южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством «Чхонхэ», а также надежду на продолжение сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры.

Он выразил серьезную озабоченность в связи с растущими ракетными угрозами со стороны КНДР и подчеркнул важность единого и решительного ответа со стороны международного сообщества.

В свою очередь, первый замглавы МИД Южной Кореи высоко оценил тесное сотрудничество с Оманом в области СПГ.

Известно, что Южная Корея ежегодно импортирует из Омана 4 млн тонн СПГ.

Представители двух стран также договорились искать пути для расширения сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, «зеленого» водорода и углеродной нейтральности.