Сеул, 21 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин и его первый заместитель Чо Хён Дон провели 21 октября встречу с заместителем министра иностранных дел по дипломатическим вопросам Омана Халифой аль-Харти, с которым обсудили пути укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Глава МИД Южной Кореи выразил благодарность оманскому правительству за поддержку южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством «Чхонхэ», а также надежду на продолжение сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры.

Он выразил серьезную озабоченность в связи с растущими ракетными угрозами со стороны КНДР и подчеркнул важность единого и решительного ответа со стороны международного сообщества.

В свою очередь, первый замглавы МИД Южной Кореи высоко оценил тесное сотрудничество с Оманом в области СПГ.

Известно, что Южная Корея ежегодно импортирует из Омана 4 млн тонн СПГ.

Представители двух стран также договорились искать пути для расширения сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, «зеленого» водорода и углеродной нейтральности.