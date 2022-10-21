Москва, 21 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Проблема алкоголизма в России решаема, и это делается не с помощью запретов, а в том числе с помощью возможности заниматься саморазвитием, интересным делом или хобби. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как указал российский лидер, несмотря на то, что в регионе наблюдается высокий уровень алкоголизма, «это решаемая проблема».

«В стране в целом-то решается — у вас это тоже наверняка можно и нужно решать», — сказал он.

При этом Путин указал, что его настораживает подобная тенденция в регионе, так как она связана «не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут», а, вероятнее всего, с недостаточностью развития социальной инфраструктуры.

В то же время президент РФ подчеркнул, что он имеет в виду не только образование и медицину, «что само по себе очень важно», а также то, что нужно уделять больше внимания созданию объектов культуры и спортивных сооружений.

«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», — пояснил он, поручив глава Магаданской области обратить на это особое внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона, в том числе в сфере промышленности, энергетики, строительства, инфраструктуры и здравоохранения.