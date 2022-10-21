Таллин, 21 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум.

Занимательная география

Посольство РФ в Эстонии на своей странице в социальных сетях пригласило жителей страны поучаствовать в международной образовательной акции «Географический диктант», организованной Русским географическим обществом.

Сообщается, что мероприятие проводится онлайн в период с 30 октября по 10 ноября 2022 года. В этом году доступны версии на следующих языках: русский, английский, французский, испанский, китайский, арабский, хинди (всего 40 вопросов). При этом предварительная регистрация не требуется, а результат станет известен сразу.

Набравшие максимальное количество баллов (100%) будут награждены сертификатом для дальнейшего отбора в состав экспедиций, организуемых Русским географическим обществом.