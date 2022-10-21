Рига, , 13:53 — REGNUM Решение о том, что судно для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) будет находиться у терминала Инкоо (Финляндия), а не в Палдиски (Эстонии) существенно не меняет ситуацию с СПГ в самой Латвии.

Терминал СПГ 妖精書士

Об этом министр экономики Илзе Индриксоне сообщила национальному телевидению LTV. Она подчеркнула, что латвийцам все равно, где в итоге будет пришвартован «эстонско-финский» СПГ-терминал.

По ее словам, госкомпания Latvenergo поддерживает постоянные контакты с разработчиками терминала СПГ и уже подала заявку, поэтому наверняка будет получать газ с первого корабля, который будет пришвартован в декабре 2022 года во время подрегулировки терминала. Не важно, откуда — из финского или эстонского порта.

Индриксоне добавила, что терминал в Палдиски или Инкоо для Latvenergo больше не является острой необходимостью: достигнута долгосрочная договоренность об использовании Клайпедского СПГ-терминала в Литве.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2022 года в Эстонии разразился политический скандал, когда стало известно, что финны перекупили СПГ-терминал для своего порта, который планировала приобрести Эстония.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут признала, что была в курсе намерений финнов, но ничего не предприняла. По ее словам, финны якобы обещали снабжать газом и эстонскую сторону. Оппозиция потребовала отставки министра, которого она обвинила в подрыве энергобезопасности страны в интересах других государств.