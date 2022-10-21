Москва, 21 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Выводы о ходе частичной мобилизации в России пока делать рано, заявил 21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что по многим параметрам «ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, необходимо дождаться, когда она будет завершена уже по всей стране».