Москва, 21 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. ЛДПР подключится к разработке законодательных механизмов защиты интересов компаний, пришедших в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом завил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в ходе круглого стола с бизнес-ассоциациями.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«ЛДПР подключится к разработке законодательных механизмов защиты интересов компаний, пришедших на новые территории РФ, от потенциально возможных санкций со стороны США, ЕС и других недружественных государств и союзов», — заявил Слуцкий.

Участники круглого стола обсуждают условия работы в новых регионах России, фиксируются проблемы с юридическим оформлением, налогами, наймом сотрудников, страховкой, экспортом, импортом и так далее.