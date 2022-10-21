* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 21 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер запретили использование смартфонов боевикам движения и чиновникам гражданской администрации.

Dell's Official Flickr Page Смартфон

На аудиозаписи, предоставленной газете «8 Собх», маулави Мохаммад Мохсен Хашеми, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, приказывает всем сотрудникам гражданской и военной администрации не пользоваться смартфонами.

Он отметил, что на основании приказа муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Панджшере запрещено использование смартфонов.

Губернатор рекомендует тем, у кого есть смартфон, либо продать его, либо оставить дома. Он предупреждает, что если на блокпостах у кого-нибудь обнаружат и конфискуют этот гаджет, он не будет иметь права жаловаться.

Однако местные источники отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили использование смартфонов во всём Панджшере также и для гражданских лиц.

По их словам, с 20 октября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отобрали смартфоны у десятков мирных жителей на блокпостах и в некоторых случаях разбили их.

Ранее министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретило использование смартфонов в военных центрах.