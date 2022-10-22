Мцхета, Грузия, 22 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Прокуратура Грузии выявила еще один факт обманного приобретения государственных земель в регионах Шида Картли и Мцхета-Мтианети, сообщает 21 октября pog. gov. ge.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Двум лицам были предъявлены обвинения по факту фальсификации, мошенничества, содействия в мошенничестве, а также изготовления и использования поддельного официального документа.

Проведенное расследование показало, что представитель мэра города Мцхета, работавший в административной единице Сагурамо в 2019—2021 годах, в 2020 году составил поддельный официальный документ на земельный участок площадью 3000 кв. м. На основании этого поддельного документа отец чиновника обманным путем завладел недвижимостью стоимостью 500 000 ($180 000) лари.

Оба подсудимых сотрудничали со следствием и признали себя виновными. Согласно обвинительному приговору суда, земельные участки возвращены государству.

Прокуратура продолжает расследование с целью выявления и изобличения лиц, совершивших аналогичные преступления. К настоящему времени 83 человека, в том числе шесть государственных служащих, были осуждены в регионах Шида Картли и Мцхета-Мтианети за мошенническое приобретение государственных земель, а недвижимость стоимостью 5 033 000 ($1 808 000) лари была возвращена государству.