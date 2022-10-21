Москва, 21 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Более 16,5 тысячи человек и почти 7 тыс. единиц транспорта перевезено через Керченскую паромную переправу за период её работы с 9 октября. Данные на 21 октября опубликовал Минтранс России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Паромная переправа через Керченский пролив

Через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 16 587 пассажиров и 6858 единиц автотранспорта, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Пять паромов, которые сегодня работают на линии, в общей сложности выполнили 186 круговых рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 20 октября движение на паромной переправе через Керченский пролив было приостановлено в связи со штормом. Утром 21 октября движение возобновилось.