Тунис, , 12:36 — REGNUM Акции протеста, начавшиеся в столице Туниса, распространились на ряд населённых пунктов на юге и юго-востоке страны. Об этом 21 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Флаг Туниса

По данным журналистов, 21 октября антиправительственные митинги прошли в десятке районов в столице страны, а также в ряде населённых пунктов в провинции Габес.

В городе Хама местные жители возводят баррикады, перекрывая улицы в центре города и вблизи правительственных учреждений. Журналисты отмечают, что на вечер пятницы анонсированы новые акции протестов в десятке городов по всей стране. Демонстрантов поддержали представители ряда оппозиционных партий.

В Республиканской партии Туниса заявили о праве граждан на протест и призвали полицию прекратить насильственный разгон протестующих. В защиту демонстрантов также высказалась Тунисская лига защиты прав человека, потребовавшая от полиции немедленно прекратить насилие.