Джакарта, 21 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране была выявлена мутация коронавируса «Omicron XBB», сообщает CNN Indonesia.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

Министр не уточнил, когда и в какой провинции был обнаружен новый штамм.

«В Сингапуре сейчас число случаев заболевания снова возросло до 6000 в день, потому что появился новый штамм под названием XBB. Этот штамм также появился в Индонезии. Мы продолжаем наблюдать», — заявил Буди Гунади Садикин.

Новый штамм «Omicron XBB» или также называемый BA.2.10, был обнаружен в нескольких других странах, таких как Австралия, Бангладеш, Дания, Индия, Япония и Соединенные Штаты. Пока эксперты сходятся во мнении, что этот штамм более заразен, чем другие штаммы.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована и считает привлекательным формат БРИКС.

Читайте также: Индонезия видит для себя преимущества формата БРИКС — посол