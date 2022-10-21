Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Петербургские ученые обнаружили на дне Ладожского озера практически вертикальные 100-метровые уступы, которые говорят о том, что в течение последних 12 тыс. лет на этой территории происходили мощные землетрясения, сообщили 21 октября в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

пресс-служба СПб ФИЦ РАН Вертикальные уступы в Ладожском озере

Пять практически вертикальных уступов, глубина которых варьируется от 70 до 100 метров, обнаружены в северной части Ладожского озера (район Сортавала-Питкяранта Карелии, — прим. ред.). Открытие, которое было сделано с помощью нового исследовательского оборудования, полностью меняет представление ученых о сейсмической обстановке в этом регионе.

«Ранее Ладожское озеро считалось одним из самых сейсмически спокойных регионов Земли <…> Мы считаем, что вся тектоника Ладожского озера должна быть переосмыслена на предмет того, несут ли данные разломы опасность или нет», — пояснил ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии СПб ФИЦ РАН Владимир Анохин.

Он уточнил, что необходимо провести всесторонние исследования акватории, чтобы установить, поступают ли на поверхность из внутренних слоёв Земли различные опасные вещества, такие как ртуть.

Напомним, Ладожское озеро, которое расположено на территории Республики Карелия и Ленинградской области, является крупнейшим пресноводным водоёмом в Европе и вторым по величине пресноводным озером России после Байкала. Акватория Ладоги является объектом многолетних исследований для ученых различных направлений и научных организаций.