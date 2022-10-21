София, 21 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Четвертое за последние три дня голосование по выборам руководителя Народного собрания (парламента) Болгарии в Софии завершилось полным провалом. Об этом 21 октября пишет софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, народные депутаты в очередной раз не смогли прийти к консенсусу относительно основных кандидатур главы высшего законодательного органа страны. В частности, ни кандидат от Болгарской социалистической партии Кристиан Вигенин, ни представительница оппозиционного движения «Возрождение» Цвета Рангелова, ни активист ДПС Йордан Цонев не смогли набрать простого большинства голосов своих коллег.

При этом сообщается, что некоторые нардепы отказались регистрироваться в зале заседаний. В связи со сложившейся ситуацией временно исполняющий обязанности председателя Народного собрания Вежди Рашидов объявил перерыв в заседании.

Напомним, сессия 48-го Народного собрания Болгарии торжественно открылась 19 октября нынешнего года.