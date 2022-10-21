Сеул, 21 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. С 25 по 26 октября в Сеуле пройдет первый Международный биосаммит. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Южной Кореи.

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Мероприятие организовано совместно с Всемирной организацией здравоохранения.

Известно, что с речью выступят генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и генеральный директор Международного института вакцин Джером Ким.

В первый день представители компаний, занимающихся производством вакцин, поделятся своим опытом в разработке вакцин от COVID-19, а также обсудят способы решения потенциальных проблем.

На второй день министры здравоохранения шести стран, включая Южную Корею, США, Нигерию и Германию, примут Сеульскую декларацию, взяв на себя обязательство подготовиться к будущим пандемиям.