Тбилиси, 21 октября 2022, 12:00 — REGNUM Грузия впервые представляет сельхозпродукцию на аграрной выставке в Саудовской Аравии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
«На стенде представлены грузинские грецкие орехи, фундук, мед, черника, малина, соус ткемали, минеральная вода, натуральный фруктовый сок, специи, баранина и оливковое масло», — отметили в ведомстве.
По данным министерства, экономика Саудовской Аравии растёт, а население этой страны превышает 36 млн человек. При этом королевство зависимо от импорта продуктов.
Отмечается, что грузинская продукция уже продаётся в этой стране, но участие в выставке поможет расширить экспорт из Грузии в Саудовскую Аравию.
Стоит отметить, что Грузия стремится расширить не только экономическое, но и военно-промышленное сотрудничество с Саудовской Аравией.
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