Эрбиль, Ирак, , 12:04 — REGNUM Министерство обороны Турции выступило с официальным заявлением по поводу слухов о применении химического оружия в ходе боевых действий в Ираком Курдистане. Об этом 21 октября сообщает Al-Arabiya.

Самолет F-16С ВВС Турции Eielson.af.mil

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Рабочую Партию Курдистана (признана в Турции террористической организацией) обвинили турецкие ВВС в сбросе бомб с отправляющими веществами.

По данным журналистов издания, турецкие военные назвали данные утверждения провокацией, цель которой — бросить тень на достижения Турции в борьбе с терроризмом.

«Утверждения о том, что турецкие вооруженные силы применяют химическое оружие совершенно необоснованны и не соответствуют действительности» — говорится в заявлении военного ведомства.