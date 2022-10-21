Джакарта, 21 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Индонезии обсудили возможность продолжения ремонта мечети, которая горела на севере Джакарты, передает Metro TV.

(сс)Vyacheslav Argenberg В мечети

«Мы обсудили возможность продолжения ремонта и самое главное, что вскоре мы сможем пользоваться мечетью», — заявил губернатор Джакарты Херу Буди Хартоно.

Причина пожара, на тушение которого ушло несколько часов, выясняется. Полиция подозревает, что пожар мог начаться по вине строителей. По данным полиции, допрашиваются четверо строителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара обрушился купол мечети исламского центра на севере Джакарты.

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