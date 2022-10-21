Стокгольм, 21 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В сентябре текущего года 359 000 человек оставались безработными в Швеции, что на 1,7 процентных пункта меньше по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют новые статистические данные Статистического управления Швеции, пишет новостной портал Omni.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Уровень занятости увеличился за тот же период до 68,8%. Еще 93 000 человек нашли себе работу. Всего в стране трудоустроено 5 189 000 человек.

Согласно сезонно скорректированным данным, уровень безработицы в сентябре в Швеции составил 7,1% по сравнению с 7,2% месяцем ранее.

Количество отработанных часов в среднем составило 175,6 млн часов в неделю.