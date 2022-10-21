Шибарган, Афганистан, 21 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Джихад Эргинай, посол Турции в Афганистане, прибыл в Джаузджан и встретился в столице этой провинции, городе Шеберган, с кари Мохаммадом Исмаилом Расахом, губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Бахтар», на этой встрече Эргинай сказал губернатору, что война — это не решение, и все стороны должны обсудить свои позиции посредством диалога.

Многие антиталибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидеры и деятели проживают в Турции, в том числе Абдул Рашид Дустум, имеющий тесные связи с Анкарой.

Дустум и многие из его союзников предупредили, сформировав Национальный совет сопротивления для спасения Афганистана, что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пойдут на переговоры, они выберут военный вариант решения вопроса.

Целью визита посла Турции в Джаузджан является распределение гуманитарной помощи, реализация проектов развития, изучение проблем и потребностей этой провинции.

Согласно СМИ, связанным с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Джихад Эргинай заявил, что Турция всегда поддерживала афганский народ и будет поддерживать его.