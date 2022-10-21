Бейрут, , 11:10 — REGNUM Подразделения вооружённых сил и подразделений внутренней безопасности Ливана задержали группу мужчин, планировавших отправить партию нелегальных мигрантов в ЕС. Об этом 21 октября сообщает Lebanon 24 со ссылкой на министерство обороны Ливана.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным военного ведомства, злоумышленники были обнаружены в ходе патрулирования побережья в районе города Чекка на юге страны.

«Сводные подразделения армии и служб безопасности Ливана предотвратили операцию по контрабанде людей на пляже города Чекка и задержали 55 человек ливанской, сирийской и иракской национальностей. Владелец лодки, использовавшейся в операции, и двое его подельников были арестованы и переданы следственным органам», — сообщили в минобороны Ливана.