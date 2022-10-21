Участники теробороны смогут претендовать на статус ветерана боевых действий
Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Участники подразделений территориальной обороны, создающихся в российских регионах, смогут получить статус ветерана боевых действий, если выполняемые ими задачи будут связаны с риском для жизни. Об этом 21 октября заявил в Петербурге председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Задачи территориальной обороны могут решаться разными ведомствами. Это могут быть соединённые части Вооружённых сил, могут быть структуры Росгвардии и МВД, ряда других федеральных органов исполнительной власти», — отметил Картаполов.
Относительно получения статуса ветерана боевых действий, глава комитета отметил, что это будет зависеть от того, какие задачи будут выполнять части территориальной обороны.
«Стоять и охранять условный мост — это важно, но при этом не находясь под воздействием противника. И совсем другое дело — вступать в огневой контакт с диверсионной разведкой, группами (противника) при их розыске и уничтожении», — пояснил глава комитета.
По словам Картаполова, эти особенности будут учтены, и участник теробороны сможет получить статус ветерана боевых действий, если поставленные перед ним задачи будут связаны с риском для жизни.
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Напомним, в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.
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