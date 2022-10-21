Брюссель, 21 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Внутренние разногласия в странах Евросоюза будут победой президента России Владимира Путина. Об этом 21 октября заявил уходящий в отставку премьер-министр Италии Марио Драги в ходе саммита ЕС в Брюсселе, его слова приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Presidenza della Repubblica Марио Драги 2021

По словам последних, Драги выступал «в откровенном и мрачном тоне», утверждая, что страны сообщества «финансируют» президента РФ в момент, когда экономика ЕС находится в рецессии, а рынок — фрагментирован, и это негативным образом отражается на входящие в Евросоюз страны.

«Создание раскола между странами ЕС является частью стратегии Путина, и если ЕС не покажет единство, то Путин выиграет, сказал Драги, по словам источников», — отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе Венгрии удалось добиться того, что в случае принятия предложения Еврокомиссии о введении потолка цен на газ сообществом и общим европейских закупках газа, для венгерской стороны будут сделаны исключения.